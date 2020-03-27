اصابات جديدة بكورونا في جانب الكرخ والصحة تحذر

2020/03/27 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت صحة الكرخ، الجمعة، المواطنين الى عدم التنقل في مناطق يشتبه بوجود فيروس كورونا فيها على اثر تسجيل اصابتين جديدتين في منطقة الحرية وشهداء البياع في بغداد .وقال مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي في بيان انه "تأكد تسجيل إصابتين في مدينة الحرية محلة 424 لرجل يبلغ من العمر 60 عاما و زوجته".واضاف ان "ھناك احتمال كبير لتسجيل إصابة في منطقة شھداء البياع قرب جامع معاذ بن جبل محلة 869 لشاب يبلغ من العمر 30 عاما".وأوضح انه "لازالت الحالات تسجل في نفس المناطق المتوقع تسجيل إصابات فيھا وھذا يتطلب من كل سكان تلك المناطق اخذ الحيطة والحذر الشديدين وعدم التنقل الى المناطق الأخرى وايضا سكان المناطق الأخرى يتوجب عليھم عدم دخولھا"

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