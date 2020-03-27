ازمة كارثية تنتظر ليفربول بسبب محمد صلاح

2020/03/27 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد يواجه أزمة كارثية في الموسم المقبل، بسبب محمد صلاح، نجم الريدز ومنتخب مصر الوطني.وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن ليفربول قد يفقد خدمات نجمه محمد صلاح، لأربعة أشهر في الموسم الجديد، بسبب كأس الأمم الأفريقية وأولمبياد طوكيو”.وأوضحت الصحيفة: “لا يزال المسؤولون […]

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