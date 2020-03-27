2020/03/27 | 13:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة للمربد: نسجل يوميا من 5 إلى 20 إصابة جديدة وهي ارقام مسيطر عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة للمربد: نسجل يوميا من 5 إلى 20 إصابة جديدة وهي ارقام مسيطر عليها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة للمربد: نسجل يوميا من 5 إلى 20 إصابة جديدة وهي ارقام مسيطر عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).