بابل تسجل حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا

2020/03/27 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل افاد مصدر طبي في بابل ، اليوم الجمعة، بوفاة مصاب بفيروس كورونا.وقال المصدر، ان “رجلا من منطقة الثيلة توفي بفيروس كورونا في مستشفى الحلة الجراحي”.واضاف، ان “المصاب عمره ٨٠ عاما ويعاني من ذات الرئة الحاد”.انتهى2

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