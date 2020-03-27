بعد انباء معاملة العراق كــ

2020/03/27 | 13:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

حذرت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، من "الأثر الأسوأ" اقتصاديا لازمة فيروس كورونا.

وقالت سميسم في تغريدة على "تويتر"، إن "الاقتصاد يوجع اكثر من الضربات العسكرية، بعد تسريبات بأن الحكومة الأميركية، قد تعامل الحكومة العراقية مثل الإيرانية".

وأضافت " استعدوا للأثر الاسوأ اقتصاديا ...

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