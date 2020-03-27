بالفيديو مشاهد لن تتكرر..59ثانية اختصرت معركة العالم ضد كورونا

2020/03/27 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لأبرز مناطق العالم في بلدان عدة انتشر فيها فايروس كورونا، بعد تجاوز اعداد الاصابات عتبة نصف مليون انسان.وظهرت مناطق معروفة بزحامها، مثل جبال الألب وول ستريت وبحيرة الامنيات خالية من البشر تماماً في مشهد لم يتكرر سابقاً.

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