خطيب صدري يخرق تعليمات الوقاية من

2020/03/27 | 13:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة نظهر مدير مكتب التيار الصدري في مدينة الصدر ابراهيم الجابري، وهو يقيم صلاة الجمعة في منزله .

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