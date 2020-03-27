خلال اليوم.. حالة وفاة ثالثة على مستوى العراق بفيروس كورونا

2020/03/27 | 13:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل اعلنت خلية الازمة في بابل، اليوم الجمعة، وفاة مصاب بفايروس كورونا في الحلة .وقال اعلام خلية الازمة، في بيان، أن "المصاب في الثمانين من العمر ، وقد فارق الحياة اليوم الجمعة بعد انهيار جهازه التنفسي وعجز الكليتين".وارتفع عدد الوفيات بكورونا في بابل الى اربعة اشخاصوسبق أن سجلت محافظة النجف، صباح الجمعة حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مستشفى الحكيم، كما سجلت ذي قار كذلك حالة وفاة لامراة في مدينة الشطرة.في حين سجلت صحة البصرة حالتي اصابة جديدتين بمرض كورونا لشابين في قضاء الزبير.وسجل العراق بشكل رسمي- حسب احصائية لأمس الخميس.وفاة 36 بفيروس كورونا، بينما الإصابات وصلت إلى 382، فيما تعافى 105 من المرض لغاية الآن.

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