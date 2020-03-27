الطيران المدني تسيّر رحلة جوية إلى تركيا لإجلاء نحو 140 مسافراً عراقياً

2020/03/27 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، الجمعة (27 آذار 2020)، تسيير رحلة جوية خاصة إلى تركيا لإجلاء 140 مسافراً عراقياً، بعد موافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال مدير عام السلطة الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم في بينا تلتقه (بغداد اليوم)، إنه "نظرًا لطبيعة المستجدات الحاصلة بما يخص عملية إجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم سيما في (إسطنبول)، فإن سلطة الطيران المدني العراقي على تواصل مستمر مع سلطة الطيران التركية من أجل تسيير رحلة جوية خاصة على متن شركة فلاي بغداد لغرض إجلاءهم والتي تقدر أعدادهم قرابة 140 مسافر".

وأضاف، أنه "بعد استحصال الموافقات الرسمية لتلك الرحلة والتي ستنطلق اليوم الجمعة من مطار بغداد الدولي في الساعة 2:50 ظهرًا وستكون مغادرتها من إسطنبول من مطار صبيحة في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت إسطنبول وتصل إلى مطار بغداد الدولي في الساعة 9:40 مساءً بتوقيت بغداد لنقل العراقيين".

وأوضح جاسم أنه "سيتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا من قبل اللجان الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي"

وأشار إلى أن "ذلك يأتي بموافقة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بمنح رحلة خاصة لنقل العراقيين العالقين هناك استثناءًا من قرار تعليق الرحلات الجوية لأسباب إنسانية".

بغداد اليوم- كركوك

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وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق كركوك قامت بتوقيف 211 مخالفا لتعليمات خلية الأزمة

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت أمانة بغداد، الجمعة (27 آذار 2020)، عن رفع اكثر من 10 الاف طن من ’’النفايات’’ يومياً في العاصمة رغم حظر التجوال.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "استمرار اعمالها اليومية في

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال اكثر من 2400 مخالف لقرار حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تسعى بكافة تشكيلاتها الى تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي بمهنية عالية، فقد تمكنت من

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