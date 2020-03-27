تسجيل أكثر من ألفي إصابة بكورونا و 144 حالة وفاة بإيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/03/27 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، كياونش جهانبور، تسجيل 2926 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا...





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