الموارد المائية في ديالى تعلن عن زيادة تصاريف اكبر سدود المحافظة

2020/03/27 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، اليوم الجمعة، عن زيادة تصاريف اكبر سدود المحافظة المائية.وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري، ان” التصارف المائية من بحيرة سدة حمرين (58كم شمال شرق بعقوبة) زادت من 75 م مكعب/ ثا الى 90م مكعب/ ثا من اجل تامين رية الفطام للمحاصيل الزراعية وخاصة […]

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