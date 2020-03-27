فارس إيغو - نظريات المؤامرة واكتساح الشاشة الرقمية في زمن جائحة الكورونا

2020/03/27 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو مقدمة بمثابة المدخل لتفكيك ظاهرة إنتشار خطاب المؤامرة في زمن الأزمات يكثر اللجوء الى نظريات المؤامرة، وفي زمن اجتياح جائحة الكورونا التي بدأت في الإنتشار عالمياً، تكثر نظريات المؤامرة على شاشات الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.البعض يتهم الصين، والآخر الولايات المتحدة الامريكية من ضمن الحرب التجارية التي فتحت صفحتها الجديدة عام 2019 بين البلدان اللذان يتزعمان العالم اقتصادياً ومالياً، في عص......

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