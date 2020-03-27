سلطة الطيران المدني تعلن مواعيد إجلاء العراقيين في تركيا

2020/03/27 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الجمعة، عن مواعيد جديدة لفتح خط جوي ملاحي الى تركيا لإجلاء عراقيين عالقين هناك بعد اجراءات غلق الاجواء للحد من انتشار وباء كورونا.وقال مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى انه “نظرًا لطبيعة المستجدات الحاصلة بما يخص عملية إجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم […]

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