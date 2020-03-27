اسعار الذهب تتراجع في الاسواق العالمية

2020/03/27 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعا نتيجة بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ كانون الاول 2008، إذ تسبب ارتفاع قياسي في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب فيروس كورونا في تغذية الآمال بمزيد من التحفيز لكبح الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.في غضون ذلك يتجه البلاتين والبلاديوم المستخدمان في […]

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