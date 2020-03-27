وزير الكهرباء يطالب بالتدخل في جباية المولدات الاهلية “تشغيلهم شبه معدوم”

2020/03/27 | 13:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، المحافظين بالتدخل في جباية المولدات الاهلية وسط الازمة الصحية التي تمر بها البلاد.وقال الخطيب عبر كتاب رسمي بعثه الى المحافظين كافة، “باستثناء اقليم كردستان” إن اصحاب المولدات مستمرين باستيفاء كامل مبالغ الاشتراك رغم أن تشغيل مولداتهم “يكاد يكون معدوم”، مؤكدا استمرار تجهيز وزارته للطاقة لساعات طويلة.

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