خلية الازمة العراقية: الاسبوعان المقبلان هما الاخطر في انتشار كورونا.. ابقوا بمنازلكم

2020/03/27 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت خلية الازمة العراقية المشكلة بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، من خطر الفترة المقبلة بانتشار الفيروس.وذكرت "الاسبوعان المقبلان هما الاخطر في انتشار كورونا ولابد من التشدد التام لبقاء المواطنين في منازلهم".وفقط حتى صباح اليوم، تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء فيروس كورونا في العراق توزعت بين النجف، بابل، ذي قار.بينما سجلت النجف اليوم ايضا 18 حالة إصابة، والبصرة ثلاث حالات.وسجل العراق بشكل رسمي- حسب احصائية لأمس الخميس- وفاة 36 بفيروس كورونا، بينما الإصابات وصلت إلى 382، فيما تعافى 105 من المرض لغاية الآن.وفرضت السلطات في البلاد اجراءات مشددة وحظرت التجوال لمنع تفشي الفيروس.

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