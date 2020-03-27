النجف تعلن 18 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات شفاء

2020/03/27 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت أن هذه الإصابات بعد قيامها باجراء الفحوصات الى 86 عينة في مختبر الصحة العامة في دائرة صحة النجف وهذه الحالات موزعة على النحو التالي:- تسع حالات لعائلة واحدة لشخص كان مسافرا الى كوريا الجنوبية وعائد منذ فترة طويلة - حالتان ملامسين لشخص مصاب من العائلة - ثلاث حالات لأخوين وزوجة احدهم من عائلة واحدة - حالتان لأم وابنتها من نفس العائلة - حالتان لشخصين مشتبه بهما واضافت انها سجلت حالتي أكتساب الشفاء وتوفيت حالة واحدة وبذا يكون الموقف في محافظة النجف لغاية اليوم كما يلي :- 66 اصابة 10 شفاء 2 وفاة

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