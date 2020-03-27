769 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

2020/03/27 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الجمعة، بتسجيل 769 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4858.

وقالت وزارة الصحة إن أعداد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 64059 من 56188 حالة سجلت أمس الخميس.

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