الصحة تحدد أكثر الفئات المعرضة للإصابة بكورونا

2020/03/27 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الصحة أكثر الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

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