محافظ بغداد يقترح تشديد إجراءات الحظر بعد الخامسة عصراً

2020/03/27 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح محافظ بغداد محمد جابر العطا، تشديد إجراءات الحظر بنسبة 100% بعد الساعة الخامسة عصراً من كل يوم.

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