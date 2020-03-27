(فيديو) مشهد الحصول على الخبز في حلب يثير سخط الأهالي

2020/03/27 | 14:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة حلب أزمةً جديدةً في الحصول على مادة الخبز، وذلك بعد إغلاق العديد من أفران المدينة وتقييد عمل بعضها، ضمن الإجراءات الاحترازيّة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.وأصدرت

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