الرافدين يحذر من صفحات تدعي منح السلف والقروض 

2020/03/27 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذر مصرف الرافدين، الجمعة، من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار المصرف وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مفبركة عن منح السلف والقروض للمواطنين والموظفين.





ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، الى "عدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتمادها فقط من المصادر عبر صفحتها الرسمية الوحيدة على الفيس بوك التي تحمل اسم (اعلام مصرف الرافدين).

وأشار البيان الى انه "لوحظ وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي منحها السلف والقروض وهي صفحات وهمية وغير رسمية".

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