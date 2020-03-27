صحة ذي قار ترسل 19 عينة جديدة لحالات مشتبه إصابتهم بكورونا

2020/03/27 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، ارسال 19 عينة مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد.‏ وقال مصدر في دائرة صحة ذي قار، ان ”الدائرة ارسلت عينات 19 شخصا مشتبه ‏باصابتهم بفايروس كورونا الى المختبر المركزي في العاصمة بغداد”.‏ واشار الى ان “نتائج الفحص الخاصة بالمشتبه بهم ستظهر يوم غد السبت”.انتهى2

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