النجف تعلن حصيلة جديدة باصابات كورونا في المحافظة

2020/03/27 | 14:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت دائرة صحة النجف في بيان ، ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا اليوم الجمعة الى 18 اصابة بعد اجراء فحوصات على 86 عينة في مختبر الصحة العامة ، مشيرة الى ان الحالات موزعة على النحو التالي :- تسع حالات لعائلة واحدة لشخص كان مسافرا الى كوريا الجنوبية وعائد منذ فترة طويلة.- حالتان ملامسين لشخص مصاب من العائلة.- ثلاث حالات لأخوين وزوجة احدهم من عائلة واحدة.- حالتان لأم وابنتها من نفس العائلة.- حالتان لشخصين مشتبه بهما.واكدت الدائرة اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، ودعت جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجول .وكان اعلن في النجف اليوم الجمعة تسجيل 13 اصابة جديدة بالفيروس المميت .

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