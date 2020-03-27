وسائل إعلام: إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا

2020/03/27 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

افادت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة (27 آذار 2020)، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أصيب بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحكومة البريطانية قولها، إن "رئيس الوزراء يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا".

يتبع .



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بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجل تسع حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اقليم كردستان سجل تسع حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا، أرب

بغداد اليوم- بغداد

حذر الفريق الإعلامي للجنة الامر الديواني المشكلة بقرار 55 لسنة 2020، الجمعة (27 آذار 2020)، من خطر الأسبوعين المقبلين بشأن فيروس كورونا.

وقال الفريق الإعلامي في بيان تلفته (بغداد اليوم)، إن "الاسبوعين المقبلين هما الاخطر

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة سجلت هذا اليوم، 18 حالة اصابة بفايروس كورونا بعد قيامها&nbs

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