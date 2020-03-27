تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا 4 في أربيل و5 بدهوك

2020/03/27 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجل تسع حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اقليم كردستان سجل تسع حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا، أربع حالات في أربيل، بينما خمس حالات في محافظة دهوك".

واشار الى أن "العدد الكلي في الإقليم ارتفع الى 113 حالة، وحالتي وفاة، إضافة الى شفاء 39 حالة".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت، الخميس (26 آذار 2020)، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما أشارت الى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 1، وبغداد الكرخ: 1، والبصرة: 9، وكربلاء: 7، والنجف: 5، وواسط: 2، والسليمانية: 1، وكركوك: 1، وذي قار: 1".

واشارت الى "تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 2، وبغداد مدينة الطب: 1، وكربلاء: 2، والمثنى: 1، وبابل: 1".

ولفتت الى أنه "تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة، وموزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 3، وبغداد الكرخ: 2، والديوانية: 1، وبابل: 1، والنجف: 1".

وأوضحت، أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ: 382، ومجموع حالات الشفاء: 105، بينما مجموع الوفيات بلغ: 36".

وأكدت الوزارة "تنفيذ توصياتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات لاحتواء الإصابات ومنع انتشار هذا المرض".

بغداد اليوم- متابعة

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ونقلت وسائل الإعلام عن الحكومة البريطانية قولها، إن "رئيس الوزراء يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بفي

بغداد اليوم- بغداد

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وقال الفريق الإعلامي في بيان تلفته (بغداد اليوم)، إن "الاسبوعين المقبلين هما الاخطر

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وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة سجلت هذا اليوم، 18 حالة اصابة بفايروس كورونا بعد قيامها&nbs

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