لجنة الأمر الديواني: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر في انتشار كورونا ولا بد من التزام المنازل

2020/03/27 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر الفريق الإعلامي للجنة الامر الديواني المشكلة بقرار 55 لسنة 2020، الجمعة (27 آذار 2020)، من خطر الأسبوعين المقبلين بشأن فيروس كورونا.

وقال الفريق الإعلامي في بيان تلفته (بغداد اليوم)، إن "الاسبوعين المقبلين هما الاخطر في انتشار كورونا ولابد من التشدد التام لبقاء المواطنين في منازلهم".

وكان مدير عام صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عبد الغني السعدون حدد الخميس (26 آذار 2020)، عدد الأيام المتوقعة لتفشي الفيروس في البلاد أو انحساره، فيما طالب الشخصيات الدينية المؤثرة بحث الناس على البقاء في منازلهم.

وقال السعدون، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الصحة سجلت اليوم 36 حالة اصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، و 16 حالة شفاء تام جديدة، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة هذا اليوم"، مبيناً أن "عدد الاصابات لا يعني أن الوباء قد تفشى، والعدد متوقع مقارنة مع الدول الاخرى ضمن الحد المتوقع".

وأضاف ، أن "فترة العشرة ايام المقبلة تعتبر مرحلة حاسمة وستحدد الموقف إما انتشار الفايروس أو انحساره، وتعتمد على احترام المواطن للحجر الصحي البيتي"، مشيرا إلى ان "تعاون المواطنين افضل من السابق".

ودعا مدير عام صحة الرصافة في العاصمة بغداد، الشخصيات الوطنية والحكومية والدينية المؤثرة إلى "حث المواطنين على البقاء في دورهم السكنية خلال الفترة المقبلة"، مبيناً أن "حضر التجوال ينتهي يوم السبت المقبل، والتمديد او التوقف سيكون حسب الموقف الوبائي".

بغداد اليوم- متابعة

افادت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة (27 آذار 2020)، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أصيب بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحكومة البريطانية قولها، إن "رئيس الوزراء يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بفي

بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجل تسع حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اقليم كردستان سجل تسع حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا، أرب

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة سجلت هذا اليوم، 18 حالة اصابة بفايروس كورونا بعد قيامها&nbs

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