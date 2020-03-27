شرطة النجف: من يخرق الحظر عدو للمجتمع وسنحيله للقضاء

2020/03/27 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصفت قيادة شرطة محافظة النجف، الجمعة، من يخرق حظر التجوال بأنه عدوا للمجتمع مؤكدة بأن المخالف سيحال للقضاء.وقالت القيادة في بيان مقتضب، اطلعت “يس عراق”، ان”من يخرق حظر التجوال هو عدو للمجتمع لانه يعرض حياتهم للخطر”، مؤكدة بالقول “تفاهمنا الوحيد معه هو التوقيف واحالتة للقضاء”.يشار الى أن خلية الأزمة في […]

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