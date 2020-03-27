يعقوب بن افرات - كورونا- فيروس العمال الوهمي

2020/03/27 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يعقوب_بن_افرات تحاول الأنظمة السياسية المختلفة أن تلقي اللائمة والاتهام بسبب خطر وباء كورونا العالمي، كوفيد 19، على عناصر خارجية.ترامب يتهم الصينيين، والصين تتهم أمريكا، والسلطة الفلسطينية تتهم عمالها الذين يعملون في إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية من طرفها تتجاهل ما قد يحدث من كارثة في غزة والضفة الغربية دون أن تدرك أن الوباء يتطلب مجهوداً مشتركاً فلسطيني- اسرائيلي لوقف الخطر الذي سيطال الجميع.أول رد فعل......

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