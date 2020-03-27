2020/03/27 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح اسواق النفط :نحو اعادة ترتيب قواعد اللعبةوالنفوذ العالمية.مظهر محمد صالحبلغت سوق النفط النقطة القاتلة في حرب الاسعار oil price war بعد ان هبطت العمليات الانتاجية في اشد بقاع العالم الى نقاط التعادل النفطية break even points حيث تعادلت كلف الانتاج النفطي للبرميل الواحد مع مردودات البيع دون ان تترك للبلدان المنتجة للنفط وغيرها اية فوائض ريعية وعلى وفق تقاليداسواق النفط .فمؤشرات النمو

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