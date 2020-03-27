النائب الأول لمحافظ النجف: الأسبوع القادم هو الأخطر وستحل الكارثة اذا لم يطبق حظر التجوال الشامل

2020/03/27 | 14:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف، هاشم الكرعاوي، من تفشي فيروس كورونا في المحافظة في الأيام القليلة المقبلة.وقال الكرعاوي في رسالة أهالي المحافظة: منذ أيام ونحن نحذر من الخطر […]

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