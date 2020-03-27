لجنة الامر الديواني تحذر الاسبوعان المقبلان هما “الاخطر”

2020/03/27 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الامر الديواني الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، اليوم الجمعة، من الاسبوعين المقبلين وصافا اياهما بـ”الاخطر” في انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم.وقال الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني، في تحذير ، له : الاسبوعان المقبلان هما الاخطر في انتشار كورونا ولابد من التشدد التام لبقاء المواطنين في منازلهم.وعلنت قيادة

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