خلية الأزمة: الأسبوعان المقبلان هما الاخطر بانتشار كورونا ويجب ملازمة المواطنين لمنازلهم

2020/03/27 | 14:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر الفريق الاعلامي لخلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، من ان الأسبوعين المقبلين هما "الاخطر" في انتشار فيروس كورونا.

وقال الفريق في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الأسبوعين المقبلين هما الاخطر في انتشار فيروس كورونا ولابد من التشدد التام لبقاء المواطنين في منازلهم".

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