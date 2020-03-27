احباط عملية ارهابية في روسيا

2020/03/27 | 14:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة كراسنودار جنوبي البلاد.

وأفادت الهيئة الأمن الفدرالية الروسية بتوقيف مواطن روسي يبلغ 27 عاما، تم العثور في سيارته على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وفي هاتفه النقال مراسلات مع عناصر في تنظيم داعش الإرهابي.

وتمكنت قوات الأمن الروسي من إحباط عدد من الهجمات في أراضي البلاد في وقت سابق من هذا العام، حيث احتجزت في شبه جزيرة القرم أحد سكانها الذي أقام مخابئ للمتفجرات في المنطقة بإيعاز من المخابرات الأوكرانية.

وأعلن الأمن الفدرالي في شباط الماضي عن إحباط أعمال إرهابية ضد مؤسستين تعليميتين في مدينة كيرتش شرقي شبه الجزيرة.

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