العراق يعلن اربع وفيات جديدة بكورونا و76 إصابة

2020/03/27 | 14:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شخصت وزارة الصحة العراقية، حالات وفيات وإصابات جديدة.وذكر بيان للوزارة، إن الإصابات الجديدة توزعت على:- بغداد الرصافة: ٩ - بغداد مدينة الطب: ٢- بغداد الكرخ: ٣- البصرة: ٣٦- كركوك: ١- النجف: ١٨- السليمانية: ١- ذي قار: ١- بابل: ١- صلاح الدين: ١- أربيل: ٣

كما اضافت انه تم تسجيل ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتان في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل)

وسجلت الوزارة ايضا 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:- - بغداد الرصافة: ٤- السليمانية: ١٢- الديوانية: ١وبذلك ترتفع حصيلة إصابات العراق الكلية الى 458، بينها 40 حالة وفاة، و122 حالة شفاء.

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