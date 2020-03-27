الارصاد: منخفض جوي يسبب تساقط امطار في اغلب مناطق البلاد

2020/03/27 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تأثر العراق بمنخفض جوي يتسبب بتساقط الامطار في اغلاب مناطق العراق.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "البلاد تتأثر ليلة السبت على الأحد بأندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من تركيا ليكون طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة مع بعض الغزارة منوها إلى احتمالية حدوث سيول في المناطق المحاذية للحدود الإيرانية.

وأضافت انه "يكون طقس المنطقة الشمالية غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة"، مشيرا إلى ان "الطقس يبدأ بالتحسن إبتداء من صباح يوم الأحد ليكون طقسا صحوا بسبب انحسار المنخفض الجوي".

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