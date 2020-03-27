وزارة الصحة تحدد أكثر الفئات المعرضة للإصابة بكورونا

2020/03/27 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الصحة أكثر الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا.وقال وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)واطلعت عليه وكالة صدى : إن”فيروس كورونا يستهدف الفئات الهشة من المجتمع”،مبيناً أن”هذه الفئات تنقسم الى ثلاث وهم كبار السن ومرضى الكلى ومرضى السرطان وهؤلاء يتلقون العلاج المناعي”.وأضاف أن”بعض المواطنين لا يفقهون الحديث من

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