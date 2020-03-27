تقرير جوي: العراق يتاثر بمنخفض جوي ممطر غداً.. ويحذر من سيول

2020/03/27 | 14:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت وزارة النقل قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، الجمعة ، تقرير عن الامطار التي تسقط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر.

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