تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الاقليم

2020/03/27 | 14:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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