2020/03/27 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاله_ابوليل يوميات كورونا , والحبس الإضطراري والأسرى في سجون الإحتلال 2020/3/26 الخميس ,الساعة: 47:072020) ) عام الوباء في بدايته وباء , وفي نهايته ابتلاء .فلسفة الماء من السهل أن نغسل ايدينا كل مرة ولكن هل من السهل أن نغسل قلوبنا في كل مرة .الحبس الإضطراري والأسرى في سجون الإحتلال يجب ان تتذكر إن هناك الالاف من اسرانا في جيوش الإحتلال يعانون العزلة والظل......

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