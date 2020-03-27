نينوى تعلن غلق مداخلها بشكل تام: لن يدخل أي شخص

2020/03/27 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد محافظ نينوى رئيس اللجنة الأمنية العليا رئيس خلية الازمة، الجمعة، على منع الدخول الى المحافظة "بصورة نهائية"، وفيما استثنى للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود والحالات الإنسانية، أشار الى ان المنع يتواصل حتى انتهاء تاريخ الحظر.واعلن محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان عن "استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل ويمنع دخول أي جهة او افراد او عائلات الى المحافظة بصورة نهائية ويتحمل الوافد مسؤولية قدومه الى السيطرات ومنعه من الدخول".وأضاف ان "المنع يشمل القطاعات العسكرية بكافة صنوفها ومسمياتها ويسمح بحسب قرارات خلية الازمة حصرا دخول عجلات الحمل للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود والحالات الإنسانية"، لافتا الى ان "هذه القرارات سارية المفعول لغاية اعلان خلية الازمة المركزية رفع الحظر"

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