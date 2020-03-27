2020/03/27 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، ارسال تعزيزات عسكرية الى المحافظات ومدينة الصدر شرقي بغداد لتكثيف إجراءات حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان أصدرت أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية الى المحافظات ومدينة الصدر شرقي بغداد لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي وتنفيذ قرارات لجنة الامر الديواني الخاصة بمكافحة وباء فايروس كورونا المستجد مبينة أن ذلك جاء بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

ودعت قيادة العمليات المتشركة جميع ابناء الشعب الى التعاون مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجوال والعمل بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات المشتركة ترسل تعزيزات عسكرية إلى المحافظات ومدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات المشتركة ترسل تعزيزات عسكرية إلى المحافظات ومدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).