2020/03/27 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية أن محافظة ديالى أكثر المحافظات التزاما بالحظر الشامل للتجوال.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح إن فرض الحظر الشامل لم يستثنِ اي منطقة في ديالى، حتى القرى النائية، وهناك تفاعل حقيقي متصاعد مع اهمية الحظر في الوقاية من وباء عالمي بدأ يغزو اكثر من مئة دولة حول العالم، مؤكداً أن ديالى لا تحتاج الى اية قوة امنية اضافية لتعزيز قدرات السلطات الحكومية على تطبيق الحظر.

وأشار العزاوي الى أن الحظر هو الوسيلة الاكثر فعالية بالوقت الراهن في مواجهة فيروس كورونا، لأن الاخير ليس له اي علاج وانتشاره سيؤدي حتما الى كارثة في ظل الامكانيات المعروفة للمؤسسة الصحية في العراق.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية : ديالى أكثر المحافظات التزاما بحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية : ديالى أكثر المحافظات التزاما بحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).