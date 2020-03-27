ظريف يدعو دول العالم لعدم الوقوف متفرجين أمام الحظر الأميركي التعسفي لإيران

2020/03/27 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول العالم إلى عدم الوقوف بشكل المتفرج أمام الحظر الأميركي التعسفي ضد إيران.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه في تويتر أن فيروس كورونا يجتاح العالم ولا يستثني شعبا من الشعوب حتى أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى مساعدة الآخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة لوقف إرهابها الاقتصادي ضد إيران.

وتساءل ظريف عما اذا كانت واشنطن تريد وباء دائما في العالم، مشيرا الى ان الضرورة الأخلاقية تستدعي وقف التفرج على الحظر التعسفي الأميركي.

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