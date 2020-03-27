حجز 25 عجلة حمل قادمة من إيران بصورة غير رسمية

2020/03/27 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت محكمة تحقيق المقدادية، الجمعة (27 آذار 2020)، اتخاذها إجراءات قانونية بحق عجلات تحمل مواد غذائية وخضراوات دخلت البلاد بصورة غير رسمية.

وقال بيان لمجلس القضاء تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية حجزت عجلات حمل نوع كانتر عددها 25 عجلة محملة بمواد غذائية وخضروات وفواكه".

وأضاف أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة 194"، لافتا إلى أن "العجلات كانت قادمة من ايران بطريقة غير رسمية وتم حجزها بما فيها وكذلك توقيف سائقيها وفق المادة اعلاه".

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (27 آذار 2020)، رصد هزة أرضية بقوة 3.3 تضرب شمال شرقي أم قصر في محافظة البصرة.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم): "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، الجمعة (27 آذار 2020)، تسيير رحلة جوية خاصة إلى تركيا لإجلاء 140 مسافراً عراقياً، بعد موافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال مدير عام السلطة الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم في بينا تلتقه (

بغداد اليوم- كركوك

اعلنت محكمة تحقيق كركوك، الجمعة (27 آذار 2020)، عن توقيف 211 مخالفا لقرار حظر التجول خلال هذه المدة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق كركوك قامت بتوقيف 211 مخالفا لتعليمات خلية الأزمة

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