الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 458 والوفيات 40 والشفاء 122

2020/03/27 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (27 آذار 2020)، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العر...





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