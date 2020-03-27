2020/03/27 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وتسجيل أربع وفيات في عموم العراق.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات الوزارة شخصت تأكيد اصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 9، وبغداد مدينة الطب: 2، وبغداد الكرخ: 3، والبصرة: 36، وكركوك: 1، و النجف: 18، والسليمانية: 1، وذي قار: 1، وبابل: 1، وصلاح الدين: 1، وأربيل: 3".

وأضافت، أن "أربع وفيات جديدة تم تسجيلها، وموزعة كالتالي: (حالتان في البصرة، وحالة واحدة في ذي قار، وحالة واحدة في بابل)"، مشيرة الى "تسجيل 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 4، و السليمانية: 12، والديوانية: 1".

وأوضحت، أن "مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ: 458، وحالات الوفاة: 40، بينما حالات الشفاء: 122".

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الجمعة (27 آذار 2020)، إصابة أحد موظفي الكرملين بفيروس كورونا وجاري اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، عن صحة ما تردد من أخبار عن إصابة أح

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (27 آذار 2020)، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق، حيث بلغ عدد المصابين 458 وحالات الوفاة سجلت 40 حالة، وتماثل 122 شخصاً للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم- متابعة

افادت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة (27 آذار 2020)، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أصيب بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحكومة البريطانية قولها، إن "رئيس الوزراء يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن تسجيل 76 إصابة بكورونا وأربع وفيات في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن تسجيل 76 إصابة بكورونا وأربع وفيات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).