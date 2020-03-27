2020/03/27 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الجمعة، اصابته بوباء كورونا بعد ظهور نتيجة ايجابية لفحصه.وقال جونسون في فيديو بثته حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، “باجتماع المتطوعين الذين يقدر عددهم اكثر من 6 الاف سنتجاوز هذه المحنة، الافضل الان البقاء في المنزل، ابقوا في منازلكم لكي نستطيع تطويق انتشار العدوى”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..رئيس وزراء بريطانيا يعلن اصابته بكورونا: أنا بخير وسيتم عزلي مؤقتاً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..رئيس وزراء بريطانيا يعلن اصابته بكورونا: أنا بخير وسيتم عزلي مؤقتاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).