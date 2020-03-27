ارتفاع حصيلة كورونا في العراق الى 458 مصاباً ووفاة 40 شخصاً

2020/03/27 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الاصابات بوباء كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “شخصت مختبرات الوزارة تأكيد اصابة ٧٦ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد الرصافة: ٩ – بغداد مدينة الطب: ٢ – بغداد الكرخ: ٣ – البصرة: ٣٦ – كركوك: […]

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