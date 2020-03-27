الصحة العراقية: 76 إصابة جديدة بكورونا والاجمالي 458 حالة

2020/03/27 | 14:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة،اليوم الجمعة، تسجيل ٧٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا واربع وفيات في عموم العراق .وقال الوزارة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس " ان "مختبرات الوزارة شخصت اصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-- بغداد الرصافة: 9- بغداد مدينة الطب:2- بغداد الكرخ: 3- البصرة: 36- كركوك: 1- النجف: 18- السليمانية: 1- ذي قار: 1- بابل: 1- صلاح الدين: 1- أربيل: 3- تسجيل 4 وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل)- تسجيل 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:-- بغداد الرصافة:4- السليمانية:12- الديوانية:1- مجموع الإصابات الكلي في العراق: 458- الوفاة: 40- حالات الشفاء:122.

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